zug Liz Young, Gewinnerin des VP Bank Swiss Ladies Open: «Mein bestes Golf kommt erst noch» In Holzhäusern boten die Golferinnen den Fans am Samstag Sport auf höchstem Niveau und Spannung bis zum letzten Putt.

Acht Spielerinnen lagen vor der entscheidenden Runde innerhalb von zwei Schlägen und hatten damit realistische Chancen, die 3. VP Bank Swiss Ladies Open zu gewinnen.

Die Engländerin Liz Young hatte am Freitag die Führung übernommen. Am Samstag startete die 39-Jährige mit einem Patzer, spielte dann souverän und sicher, während die Verfolgerinnen öfters strauchelten. Am Ende kam ihr die vierfache Saisonsiegerin Linn Grant am nächsten. Doch der Birdieputt der Schwedin an der 18 lief um Millimeter am Loch vorbei.

Young gewinnt mit einem Schlag Vorsprung

Young behielt dagegen die Nerven. Auf der 18 versenkte sie unter den Augen von Hunderten von Zuschauenden einen Meter-Putt zum Par sicher und gewann mit einem Schlag Vorsprung. Ein emotionaler Moment für Young: «Ich spiele seit 14 Jahren auf der Ladies European Tour und dies ist mein erster Sieg – ich bin noch immer etwas geschockt.» Young feiert im Oktober ihren 40. Geburtstag, sie sagt: «Ich habe das Gefühl, mein bestes Golf wird erst kommen.»

Vanessa Knecht, die einzige Schweizerin im Final, startete mit einem Birdie auf Loch 10 in die Finalrunde. Mit 77 Schlägen fiel die 24-Jährige Amateurin dann auf Rang 61 zurück. Die anderen sieben Schweizerinnen hatten die Qualifikation für die Finalrunde verpasst. Vor allem die Vorjahresdritte Elena Moosmann aus Ennetsee enttäuschte. Die Innerschweizer Amateurin beklagte in der zweiten Runde zwei 3-Putts, die sie aus dem Cut warfen. (pd/js)