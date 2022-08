Handball Gewinn des Supercup-Pokals: Zuger Handballerinnen stürmen zum ersten Titel Erstes Derby, erste Überraschung: Der LK Zug lässt den Spono Eagles keine Chance, gewinnt den Supercup mit 28:24.

Der LK Zug gewinnt den Supercup 2022. Alexander Wagner/Foto Wagner (Gümligen, 21. August 2022)

So eng die Duelle in der vergangenen Saison zwischen Meister Spono Eagles und Cupsieger LK Zug gewesen waren, so klar schien die Ausgangslage vor dem Auftakt in die neue Spielzeit. Die Zugerinnen haben gewichtigere Abgänge zu kompensieren als Nottwil, auch die Verletztenliste ist länger. Trotzdem waren sie es, die das erste Spiel und den ersten Titel gewannen – mit 28:24 sicherten sie sich am Sonntagnachmittag in Gümligen den Supercup. «Hervorragend», freute sich LKZ-Trainer Damian Gwerder.

«Für den Weg dieses jungen Teams ist dieser Sieg wichtig.»

Das Tempo, mit dem der LK Zug neue Talente auf die Bühne des Schweizer Spitzenhandballs führt, ist immer wieder erstaunlich. Ohne die verletzten Ria Estermann und Celia Heinzer, ohne die weggezogenen Stefanie Eugster, Andreea Taivan, Sibylle Scherer und Jacqueline Hasler-Petrig stand phasenweise ein Team auf dem Feld, das nicht mehr viel mit der Auswahl der vergangenen Saison zu tun hatte. Am Esprit, an der Freude am Handball, am Mut zum Risiko änderte dies indes nichts.

Freches Zug, gehemmtes Spono

Symptomatisch hierfür war die Verwertung der Penalties: War dies letzte Saison die Domäne von Routinier Scherer, übernahmen nun die unerfahrenen Alina Gwerder und Zora Litscher die Verantwortung vom Siebenmeterpunkt, als hätten sie nie etwas anderes getan – zehn von elf Versuchen zappelten im Netz. «Wir haben viele junge Spielerinnen mit viel Potenzial. Ihnen schenken wir grosses Vertrauen», erzählt Gwerder, dessen älteste Akteurin im Aufgebot 23 Jahre alt war.

«Es werden Spiele kommen, in denen es nicht so gut klappt. Nun haben sie aber gesehen, dass es funktionieren kann. Das war eine wichtige Standortbestimmung.»

Nur kurz lag Zug im Rückstand, in der 4. Minute mit 2:3, danach strebte es überraschend ungefährdet dem Derbysieg entgegen. «Wir haben gechrampft, gearbeitet, gekämpft – es war ein mega Fight», freute sich Torhüterin Jennifer Abt, die in Kombination mit einer soliden Abwehr grossen Anteil am Erfolg hatte. Zug wirkte insgesamt frischer, frecher, schien den ersten Pokal der Saison mehr zu wollen als Nottwil, was dort für Stirnrunzeln sorgte: «Wir sind enttäuscht, weil wir die gute Vorbereitung nicht ins Spiel herüberziehen konnten. Zug hat uns überrannt, wir wirkten gehemmt», konstatierte der neue Spono-Trainer Marco von Ow, dessen Debüt damit misslungen ist.

Spono musste dabei früh einen Rückschlag hinnehmen, die Schweizer Nationalspielerin Xenia Hodel schied in der ersten Halbzeit mit einer Fussverletzung aus. Davor war sie ebenso wenig in Fahrt gekommen wie die weiteren Leistungsträgerinnen Kira Zumstein, Alina Stähelin und Sabrina Amrein, die eine bemerkenswert fehlerhafte Performance zeigten. «Uns ist definitiv nicht alles gelungen, wir haben unsere Qualität nicht auf den Platz gebracht», monierte Stähelin und sie fügte an:

«Nun müssen wir in der Meisterschaft zeigen, was wir wirklich können.»

Diese beginnt in zwei Wochen, bis dahin haben die Spono Eagles einiges zu tun. «Wir müssen grundsätzlich analysieren, weshalb wir unsere Leistung nicht auf den Punkt gebracht haben», sagt Marco von Ow. Noch steht er mit seinem Team, das ebenfalls über viel Talent und Jugendlichkeit verfügt, ganz am Anfang, «deshalb dürfen wir nun nicht alles schwarzmalen. Wir sind weniger weit weg, als es aussieht.»