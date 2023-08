Nachruf Der Luzerner Fotograph mit dem grossen Netzwerk: Bruno Voser ist im Alter von 73 Jahren verstorben Wenn sich irgendwo etwas Interessantes abspielte, war auch Bruno Voser mit seiner Kamera da. Am vergangenen Freitag ist der Luzerner nun verstorben. Eine Würdigung.

Bruno Voser, aufgenommen im Mai 1997. Bild: Emanuel Ammon/Aura

Der Luzerner Fotograf Bruno Voser ist am vergangenen Freitag, 4. August 2023, im Alter von 73 Jahren verstorben. Bis zu seiner Pensionierung machte er sich ab 1970 vor allem als Fotoreporter des Luzerner Tagblatt, des Blick und der Schweizer Illustrierten in der Zentralschweiz und später in der nationalen Medienlandschaft einen Namen. Sein Netzwerk, insbesondere im Sportbereich und in der Sparte Fussball, war so gut, dass er praktisch jede und jeden vor seine Kamera bewegen konnte, die er oder seine jeweiligen Arbeitgeber wollten.

Seine Redaktionen alimentierte er nicht selten mit exklusiven News, so genannten «Primeurs», auch weil er sein Netzwerk gut pflegt und – bisweilen im wahrsten Sinn des Wortes – schneller als die Polizei war und vor ihr dort, wo sich Interessantes zugetragen hatte.

Bruno Voser war ein Mensch mit Ecken und Kanten, auch einer, der Konflikte nicht scheute. Aber unter der hart wirkenden Schale war ein weicher Kern, schlug ein gutes Herz. Ein letzter Beleg dafür war und ist, dass er nach Beginn des Ukraine-Kriegs Familienangehörige seiner ukrainischen Lebenspartnerin bei sich zu Hause in Hildisrieden einquartierte, nachdem er Mittel, Wege und Personen organisiert hatte, welche den Transport gewährleisten konnten.

Nicht viele wissen, dass Bruno Voser auch publizierte, am bekanntesten ist wohl «Gold-Vreni», ein reich bebildertes Buch über die Weltklasse-Skirennfahrerin Vreni Schneider – eine Koproduktion mit seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Urs Heller. Und Voser gewann auch den Swiss Press Photo Award – nicht in der Sparte Sport, sondern 2007 in der Kategorie Aktualität: mit einem Bild einer kleinen Liegenschaft im Kanton Aargau, die er aus der Luft fotografierte und die, als Folge von Unwettern mit Hochwasser, wie eine kleine Insel in einem riesigen schmutzigen Gewässer wirkte auf dem Bild, das aussergewöhnlich war. Und exklusiv natürlich. (mva)