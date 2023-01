Langlauf Zwei Klubkolleginnen vom SC Unterschächen spornen sich zu Topleistungen an Die Urner Langläuferin Dunja Walker (15) hat einen überzeugenden Saisonstart hingelegt – nicht zuletzt dank starker interner Konkurrenz.

Elena Frei wird Zentralschweizer Meisterin in der U16-Kategorie. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 8. Januar 2022)

Irgendetwas zwischen Sprint- und Distanzrennen, aber wegen des Einzelstarts doch etwas näher bei Letzterem: So präsentierte sich die Affiche an der ZSSV-Langlaufmeisterschaft, die am Samstag am Fusse der Titlis-Schanze in Engelberg ausgetragen wurde. Geskatet wurde auf einem rund 1 Kilometer langen, leicht kupierten Kunstschneeband, wobei die Athletinnen und Athleten je nach Kategorie drei bis acht Runden absolvieren mussten. Für die Zuschauenden war dieser neue Modus sehr attraktiv, weil sie den gesamten Rundkurs überblicken konnten und auf der Loipe stets Hochbetrieb herrschte.

Aufgrund der kurzen Strecken kam es mehrfach zu sehr knappen Entscheidungen. Am spannendsten verlief das über 3,6 Kilometer (4x900 Meter) führende Rennen der U16-Kategorie der Mädchen. Dort setzte sich Elena Frei (SC Unterschächen) mit einem denkbar knappen Vorsprung von 0,6 Sekunden auf ihre Klubkollegin Dunja Walker durch. Giannina Piller (SC Schwendi-Langis) büsste als Bronzemedaillengewinnerin nur 1,6 Sekunden auf die neue Zentralschweizer Meisterin ein. In keiner anderen Altersklasse lagen die drei Erstplatzierten derart nahe beisammen.

Sehr zufrieden nach Zwangspause

Beim Weihnachtslanglauf in Unterschächen, mit dem die regionale Rennsaison eröffnet wurde, hatte sich Walker noch knapp vor Frei durchgesetzt. Obwohl sie Gold nur hauchdünn verpasste, zeigte sich die zweitplatzierte Urnerin keineswegs enttäuscht. Sie bilanzierte: «Angesichts der Tatsache, dass ich an den Weihnachtstagen krank war und mit dem Training aussetzen musste, bin ich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Es lief mir besser als erwartet.» Den Organisatoren von Nordic Engelberg widmete Walker ein Kränzchen: «Die Strecke war sehr gut präpariert. Es hat mir Spass gemacht, hier zu laufen. Etwas gewöhnungsbedürftig war die kurze Distanz. Kaum gestartet, ist man schon wieder im Ziel angekommen. Mit der Silbermedaille bin ich sehr zufrieden.» Walker hat sich in dieser Saison zum Ziel gesetzt, bei den nationalen Rennen regelmässig Top-5-Klassierungen herauszulaufen. Der Saisonhöhepunkt wird für sie die Schweizer Meisterschaft sein. Dort hat sie einen vierten Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen. «Wenn es mir optimal läuft, ist ein Podestplatz im Bereich des Möglichen», sagte sie. «Mein Mindestziel ist der erneute Vorstoss unter die besten Fünf.»

Die Urnerin Dunja Walker schrammt in der U16-Kategorie hauchdünn an ZSSV-Gold vorbei. Bild: Urs Hanhart

Mit Elena Frei, die jeweils in der warmen Jahreszeit auch bei Mountainbikerennen für Furore sorgt, und Dunja Walker hat der SC Unterschächen, der als Nordisch-Hochburg im Kanton Uri gilt und seit Jahren immer wieder hoffnungsvolle Talente hervorbringt, in der U16-Kategorie also gleich zwei heisse Eisen im Feuer. Dass die beiden auf nationaler Ebene vorne mitmischen, kommt nicht von ungefähr. «Wir trainieren oft zusammen und pushen uns gegenseitig zu immer besseren Leistungen», verriet Walker. Beide besuchen seit dem vergangenen Sommer die Sportmittelschule in Engelberg, wodurch sie noch öfters als vorher gemeinsame Einheiten bestreiten können. In der Regel absolviert Walker fünf pro Woche, womit ein Gesamtpensum von 7,5 bis 10 Stunden zusammenkommt. «Wir können in Engelberg Schule und Sport ideal unter einen Hut bringen. Es ist perfekt», so die talentierte Ausdauersportlerin.

Im Gegensatz zu ihrer Vereins- und Trainingskollegin, die zweigleisig fährt, setzt Walker voll auf die Karte Langlauf. Ambitionen in Sommersportarten hegt sie keine. «Ich möchte mich für immer höhere Kader qualifizieren und es so weit wie möglich bringen», sagte die schnelle Urnerin, die durch ihre Eltern zum Langlauf kam. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater sind schon lange mit grosser Begeisterung auf den schmalen Latten unterwegs.

Bei den Frauen sicherte sich die erst 16-jährige Marbacherin Leandra Schöpfer den ZSSV-Meistertitel. Sie verwies Bianca Buholzer (SC Horw) mit 12 Sekunden Vorsprung auf den 2. Platz. Gold bei den Männern riss sich Samuel Beeler (SC Rothenthurm) unter den Nagel. Der 23-jährige Schwyzer triumphierte vor dem unverwüstlichen Urner Routinier Roman Briker, der mit seinen 47 Jahren mehr als doppelt so alt ist wie der neue ZSSV-Champion.