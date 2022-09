Ringen Zweiter Saisonsieg für die Willisau Lions – dank starker Schlussphase Die Willisauer Ringer haben mehr Biss und gewinnen gegen Freiamt mit 20:14. Jonas Bossert gelingt der krönende Abschluss.

Jonas Bossert (oben), hier 2021 in einem Kampf gegen den Hergiswiler Patrick Kunz, landete den einzigen Schultersieg des Abends. Bild: Roger Grütter

«Vor der Pause rechne ich mit einer spannenden und ausgeglichenen Partie. In der zweiten Kampfhälfte sollte es auf unsere Seite kippen», sagte Greco-Cheftrainer Philipp Rohrer von den Willisau Lions nach dem Abwägen. Mit dieser Prognose traf er den Nagel auf den Kopf. Nach der Halbzeit führte das Heimteam mit 8:7 und gewann am Schluss mit 20:14. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt angetreten. Die Gastgeber mussten mit Samuel Scherrer (Einsatz an der WM), Stefan Reichmuth (leichte Knieverletzung) und Michael Portmann (Fussverletzung) auf drei Leistungsträger verzichten.

Die ersten fünf Kämpfe waren von der Taktik geprägt. In der schwersten Gewichtsklasse war die Müdigkeit des soeben von der WM zurückgekehrten Delian Alishahi spürbar. Das Kraftpaket konnte den Gewichtsvorteil von 30 Kilo im Abnützungskampf gegen den wendigen Christian Zemp nicht ausspielen. Zemp verteidigte sich am Boden ausgezeichnet und verlor nur mit 2:0 Punkte. Gergely Gyurits, Freistil-Cheftrainer der Willisau Lions, stellte sich für einmal in den Dienst der Mannschaft. Er gewann gegen Kranzschwinger Roman Zurfluh clever mit 3:0 Punkten. In der leichtesten Gewichtsklasse feierte Florian Schärli in der NLA den ersten Triumph. Er liess seinen Gegner Tobias Lüscher ständig ins Leere laufen und konnte mit dieser Taktik punkten. Die beiden einzigen Siege der Gäste gingen vor der Pause auf das Konto der Brüder Nino und Nils Leutert.

Pascal Strebel sorgt für Spektakel

Im zweiten Abschnitt begeisterte der Altinternationale Pascal Strebel das Publikum mit spektakulären Aushebern aus dem Stand. Roger Heiniger fand dagegen kein Rezept und blieb chancenlos. Im wohl besten Duell des Abends punktete Mansur Mavlaev mit den präzis angesetzten Angriffen den Kontrahenten Kimi Käppeli klar aus. Der gesundheitlich angeschlagene Internationale Tobias Portmann brachte mit einer taktisch klug eingeteilten Leistung gegen Joel Meier sein Team wieder mit 16:14 in Führung. Der krönende Abschluss gelang Jonas Bossert. Der Altmeister machte gegen den jungen Colin Brunner kurzen Prozess und kam mit einem präzis angesetzten Hüfter zum einzigen Schultersieg des Abends. Dank einer starken Schlussphase holte Willisau den zweiten Saisonsieg. Freiamt-Cheftrainer Marcel Leutert sagte: «Unsere Leistung war etwas durchzogen. Wir müssen zu den einzelnen Punkten in Zukunft mehr Sorge tragen. Wir haben aber das Potenzial, uns in den nächsten Begegnungen noch zu steigern. Mit Randy Vock und Yves Müllhaupt pausierten zwei Leistungsträger.»