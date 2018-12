Zu wenig Spiele beim FCL: Tomi Juric nicht für den Asien-Cup aufgeboten Seit April ist FCL-Stürmer Tomi Juric immer wieder durch Blessuren gestoppt worden. Die Verletzungen am Knie und an der Muskulatur verhinderten seine WM-Teilnahme mit Australien nicht, doch für den Asien-Cup 2019 hat er jetzt kein Aufgebot bekommen. Daniel Wyrsch

FCL-Angreifer Tomi Juric (Mitte rechts) wird von seinem Sturmpartner Blessing Eleke auf die Wange geküsst, nachdem er diesem zum 1:1-Ausgleich gegen den FC Zürich die Passvorlage gegeben hat. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 4. November 2018))

FCL-Stürmer Tomi Juric ist von Australiens Nationalcoach Graham Arnold nicht für den Asien-Cup aufgeboten worden. Bei «Fox Sports» wird Arnold zitiert: «Klar ist Tomi Juric enttäuscht. Er versteht aber, dass er im Club mehr spielen muss.»

Bei Luzern wurde der meist verletzte Angreifer nur 268 Minuten in der Liga (1 Assist) und 26 Minuten im Cup (1 Tor) von Trainer René Weiler eingesetzt.

Rückrunden-Vorbereitung im Verein ist nun möglich

Der Asien-Cup findet vom 5. Januar bis zum 1. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Das Nationalteam-Out bedeutet für Juric, dass er die Vorbereitung auf die Rückrunde beim FCL machen kann. Das erste Training findet am Mittwoch, 2. Januar, statt. Vom 11. bis 18. Januar ist der Tabellenfünfte im Trainingscamp in Marbella. Die Rückrunde beginnt am Sonntag, 3. Februar, zu Hause gegen Sion.

Vielleicht steht Juric dann auf der gegnerischen Seite. Seit Wochen wird kolportiert, der Aussie sei ein Thema im Wallis.