handball Der LK Zug steht erneut vor dem Double Der LK Zug bezwingt im Playoff-Final die Spono Eagles mit 32:31 und hat am kommenden Mittwoch in Nottwil den ersten Matchball für den Meistertitel.

Die Zugerin Joline Tschamper (am Ball) behauptet sich gegen die Nottwilerinnen Kira Zumstein (links) und Alina Stähelin. Bild: Dominik Wunderli

Die sommerlichen Temperaturen machten sich auch in der Zuger Sporthalle bemerkbar, zum Hexenkessel avancierte sie allerdings wegen der grossartigen Kulisse: 720 Fans umrahmten das spektakuläre dritte Playoff-Finalspiel zwischen dem LK Zug und den Spono Eagles. «Mega geil, die Stimmung war unglaublich», schwärmte Zugs Aufbauerin Leah Stutz, «das zieht dich voll mit». Sie war jene, die am Ende mit ihrem Anhang feiern konnte, an den Pauken sorgte ihr Partner, der NLA-Handballer Timothy Reichmuth und dessen Entourage, für viel Unterstützung: Mit 32:31 gewann der LKZ, der in der Best-of-5-Serie nun mit 2:1 führt.

Wieder war es ein Abnützungskampf auf höchstem Niveau, den sich die beiden besten Teams des Landes lieferten. Die Spono Eagles machten zunächst da weiter, wo sie beim furiosen 37:28-Erfolg am letzten Mittwoch aufgehört hatten. Sie dominierten das Geschehen, deckten effektiv, stürmten unbeschwert, «wir waren im Flow», bemerkte Rückraumspielerin Catherine Csebits. Nach acht Minuten lagen die Luzernerinnen mit 6:2 vorne, das Momentum schien tatsächlich auf ihre Seite gekippt zu sein.

Zug erzwingt eine Penalty-Flut

Der LKZ geriet aber nicht aus dem Konzept, nutzte die Lehren, die er aus der jüngsten Klatsche gezogen hatte. Der Angriff erwiderte Sponos Härte mit viel Laufarbeit und breit angelegten Spielzügen. Er fand dadurch mit steigender Tendenz die Lücken am Kreis. Zwölf Penaltys resultierten daraus für das Heimteam, sieben davon allein in der ersten Halbzeit, die mit 17:17 endete. «Auch als wir hinten waren, haben wir die Köpfe nicht hängen lassen», sagte Leah Stutz und hielt fest: «Diesmal waren wir auf Sponos offensive Abwehr besser vorbereitet.»

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Kopf-an-Kopf-Rennen fort. Zunehmend wurde indes ersichtlich, dass Spono nicht zur kompakten und aggressiven Deckungsarbeit vom letzten Mittwoch fand. Zug wirkte harmonischer, eingespielter, geschlossener, «es war ein Miteinander, wir haben uns gegenseitig geholfen», so Stutz. Bemerkenswert: Die Abwehr des LKZ diktierten mit Norma Goldmann und Sara Zaetta zwei 18-jährige Jungspunde. Spono hingegen verlor hinten den Zugriff und vorne die Durchschlagskraft. Rund zwei Minuten vor Schluss führten die Gastgeberinnen mit 32:28 und brachten den Vorsprung, wenn auch etwas holprig, über die Ziellinie.

Mühlethaler vermisst bei Spono die Energie

Spono-Trainer Urs Mühlethaler war entsprechend enttäuscht, fragte sich, ob er das Deckungssystem im Verlauf der Partie wieder auf ein 6:0 hätte umstellen und früher das 7:6-Angriffsspiel hätte forcieren sollen. Am meisten beschäftigte ihn aber das Energie-Management seines Teams: «Die Spielerinnen brauchen zu viel Input von aussen. Mir fehlt die Einstellung, dieses Spiel um jeden Preis gewinnen zu wollen. Wir spielten mit 20 Prozent weniger Herzblut als zuletzt.» Und so setzte es am Ende wieder eine knappe Niederlage gegen den LKZ ab, inklusive Cupfinal bereits die dritte innerhalb von zwei Wochen. «Ein absolutes Déjà-vu», bedauerte Csebits, «das tut weh.»

Noch aber ist nicht aller Tage Abend, die Luzernerinnen können die Wende weiterhin schaffen, am Mittwoch steht in Nottwil der vierte Playoff-Final auf dem Programm (SPZ, 19.30 Uhr). Schafft Spono den Ausgleich und erzwingt die Belle? Nutzt der LK Zug den ersten Matchball und gewinnt erneut das Double? Alles scheint möglich in diesem Duell auf höchstem Niveau.