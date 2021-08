Zuger Kantonalschwingfest Siege für Schuler, Bieri, Nötzli und Imhof – Eidgenossen melden sich im 3. Gang zurück In Baar findet am Sonntag das Zuger Kantonalfest statt. Nach 3. Gängen ist das Rennen immer noch offen. Vorne mit dabei sind unter anderem vier Eidgenossen.

Der Festplatz neben der Waldmannhalle in Baar. Bild: Claudio Zanini (Zug, 15. August 2021)

3. Gang

Vor der Mittagspause kommt es zum Zusammenschluss an der Spitze. Marco Reichmuth, Stefan Arnold und Christian Odermatt, die alle zwei Siege hatten, verlieren im 3. Gang. Reichmuth verliert gegen Christian Schuler, Arnold gegen Marcel Bieri und Odermatt unterliegt Reto Nötzli.

Ebenfalls aufschliessen konnte Andi Imhof nach seinem Sieg gegen Ueli Hegner. Den ersten Sieg landet Martin Zimmermann. Er gewinnt gegen André Gloggner. Siegreich ist auch Joel Ambühl gegen Raphael Waser.

Vor dem Mittagessen finden bereits Paarungen des 4. Gangs statt. Die Spitzenpaarungen folgen aber erst nach der Mittagspause. Um 13.15 Uhr soll es weitergehen. Der Schlussgang ist auf 17.15 Uhr angesetzt. Da die Veranstalter sehr gut im Zeitplan liegen, dürfte er bereits früher durchgeführt werden.

2. Gang

In der Spitzenpaarung des 2. Gangs treffen Christian Schuler und Marcel Bieri aufeinander. 2017 standen sich die beiden im Schlussgang am Zuger Kantonalen gegenüber. Bieri feierte damals seinen ersten Kranzfestsieg. Heute gibt es in diesem Duell aber keinen Sieger, der Gang endet gestellt.

Den zweiten Sieg holt sich Marco Reichmuth, er gewinnt gegen den Nidwaldner Christoph Waser. Nebst zahlreichen Nichtkranzern haben auch Stefan Arnold und Christian Odermatt zwei Siege. Zum ersten Sieg kommen die Eidgenossen Reto Nötzli (gegen Lukas Bissig) und Andi Imhof (gegen Michael Graber). Ebenfalls siegreich ist Joel Ambühl gegen Reto Waser.

Für Martin Zimmermann, der am vergangenen Wochenende sein erstes Kranzfest nach der Verletzungspause bestritt, verläuft das Anschwingen harzig. Nach der Startniederlage stellt er nun mit Reto Schärli. Ebenfalls unentschieden endet das Duell zwischen Ronny Schöpfer und Pirmin Suter.

In Baar sind am Sonntag keine Zuschauer zugelassen. cza

1. Gang

Aus Zuger Sicht beginnt der Sonntag ausgesprochen gut. Der Zuger Leader Marcel Bieri gewinnt im ersten Gang gegen den Luzerner Sven Lang. Ebenfalls mit einem Sieg startet der Einheimische Marco Reichmuth. Er bezwingt mit Martin Zimmermann gar einen Eidgenossen.

Andere Eidgenossen haben ebenfalls Anlaufschwierigkeiten. Der Schwyzer Reto Nötzli muss zum Auftakt einen Gestellten gegen Marco Fankhauser hinnehmen. Und auch Andi Imhof kommt nicht über ein Unentschieden hinaus - das ereignisarme Duell gegen Joel Ambühl endet gestellt.

Ein erster Sieg gelingt unter anderem Ronny Schöpfer (gegen Matthias Herger) oder Stefan Arnold (gegen Philipp Schuler). Zum Abschluss des 1. Gangs bekundet Topfavorit Christian Schuler mit Remo Vogel keine Mühe und fährt den ersten Sieg ein.