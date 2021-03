Eishockey Die Zugerin Noemi Ryhner erwartet eine «hart umkämpfte» Finalserie Die Nationalspielerin Noemi Ryhner (20) trifft im Playoff-Final mit Lugano auf die ZSC Lions.

Noemi Ryhner steht in Diensten der Ladies Lugano.

Bild: Manuela Jans-Koch

Die ZSC Lions Frauen gegen die Ladies Lugano: Zum elften Mal in zwölf Jahren stehen sich ab Samstag die beiden besten Eishockeyteams der Qualifikation im Playoff-Final der Women’s League gegenüber. Die Zürcherinnen setzten sich im Halbfinal mit 3:0-Siegen gegen ein aufmüpfiges Bomo Thun standesgemäss durch, die Tessinerinnen brauchten gegen den auf Augenhöhe spielenden Meisterschaftsneuling Thurgau Indien Ladies ein Spiel mehr.

Die Best-of-Five-Finalserie wird zu einem Vergleich der besten Defensive (ZSC Lions, 1,1 Treffer pro Spiel) und der besten Offensive (Lugano, 4,5 Tore pro Spiel). Auffallend ist auch, wie breit und ausgeglichen die Zürcherinnen über drei Blöcke besetzt sind, während bei Lugano die erste Linie oft den Unterschied ausmachte und über 60 Prozent der Tessiner Treffer erzielte.

«Ausgangslage ist völlig offen»

Für die Zuger Nationalspielerin Noemi Ryhner in Diensten der Ladies Lugano verspricht der Final «zu einer hart umkämpften Serie zu werden. Die Ausgangslage ist völlig offen, beide Teams haben ihre Stärken.» Für Ryhner ist es bereits die dritte Finalserie, zweimal wurde sie in den Saisons 2015/2016 und 2016/2017 mit den ZSC Lions Meister. «Das war eine andere Zeit», sagt sie, «damals war ich einfach dabei, heute habe ich eine ganz andere Rolle in Lugano.» In der Tat: Mit 38 Punkten (14 Tore, 24 Assists) ist die 20-Jährige die drittbeste Punktesammlerin der Tessinerinnen. (dm)