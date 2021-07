Olympia «Wir waren noch nie auf einem so hohen Level»: Zuversicht im Schweizer Segelsport Tom Reulein, Teamchef von Swiss Sailing, glaubt an einen Exploit seiner Athleten in Tokio.

Der Schweizer Windsurfer Mateo Sanz Lanz liegt derzeit auf Medaillenkurs. Bernat Armangue/AP

Sechs Seglerinnen und Segler vertreten die Schweiz im rund 50 km südlich von Tokio gelegenen Enoshima in vier Disziplinen an den Olympischen Segelregatten: Maud Jayet auf der kleinen Laser Jolle, das Duo Linda Fahrni/Maja Siegenthaler auf dem 470er-Jolle, der RS-X Windsurfer Mateo Sanz Lanz und das 49er Duo Sébastien Schneiter/Lucien Cujean. «Qualität kommt vor Quantität» ist das Motto der kleinen Schweizer Delegation und Tom Reulein erklärt das so: «Bei den Olympischen Spielen geht es nur um die finalen Ergebnisse, da zählen nur Medaillen und Diplome und ich glaube, dass wir dazu gut aufgestellt sind.»

Das ist nicht Zweckoptimismus, die Hoffnungen im Vorfeld waren begründet. Dazu gibt es einige Fakten: Der Windsurfer Mateo Sanz Lanz galt schon in Rio 2016 als Medaillenkandidat. Wenn er eine Woche mit Leichtwind erwischt, sind seine Chancen intakt. Immerhin war er in Enoshima einmal Vizeweltmeister und da waren alle Asse dabei.

Swiss Sailing hat das grösste Budget seit Bestehen

Die Laser-Seglerin Maud Jayet hat den Quotenplatz für die Schweiz schon lange geholt. Sie ist noch stabiler geworden und hat alle Gegnerinnen schon einmal geschlagen, die es zu schlagen gilt. Die beiden 470er Seglerinnen Linda Fahrni/Maja Siegenthaler hatten zwar die letzten Jahre schon Potenzial gezeigt, immer ein paar gute Läufe gemacht, dann aber auch wieder grosse Fehler begangen. Das ist jetzt nicht mehr so. Der grosse Turnaround in ihrem Projekt ist ihnen jetzt gelungen, weil sie fähig sind, für einen ganzen Wettkampf auf allen Ebenen Konstanz zu zeigen. Sébastien Schneiter und Lucien Cujean sind auf dem 49er solide im Bereich der Top 8 unterwegs. Wenn sie ins Medaillengeschehen eingreifen wollen, brauchen sie einen Exploit.

Für Tom Reulein gab es noch andere Faktoren, die seine Delegation mit viel Optimismus nach Japan fahren liessen. Das Swiss Sailing Team hatte in der Vorbereitung nicht nur das grösste Budget seit Bestehen zur Verfügung, entscheidend sei auch gewesen, dass in den letzten Jahren in der Auswahl der Führungsriege gute Entscheidungen getroffen wurden. «Es sind alles Leute, die das Metier kennen und alle Facetten des Segelsportes einbringen. Dies hat das Team zusammengeschweisst und effizientes Arbeiten ermöglicht», meint er.

Lange Durststrecke, grosser Hunger

Seit 1952 wartet die Schweizer Segelcommunity auf eine Olympische Medaille. Tom Reulein ist optimistisch: «Alle unsere Qualifizierten sind Medaillenkandidaten, wenn sie ihre Topwochen haben. Das ist neu im Vergleich zu Rio und zu London. Da waren jeweils nur ein oder zwei Boote mit realen Chancen, das macht mich schon sehr optimistisch. Klar müssen wir mit den Bedingungen hier zuerst zurechtkommen, aber es gab noch nie eine Delegation auf einem so hohen Level.»

Die ersten Segelregatten sind inzwischen absolviert und die Resultate der Schweizerinnen und Schweizer zeigen, dass die Prognosen des Teamchefs durchaus eintreffen. Mateo Sanz Lanz hat bei Leichtwind seine Stärken ausgespielt und liegt nach 6 Rennen auf Medaillenkurs. Maud Jayet hat auf dem Laser nach verhaltenem Start gestern mit einem Laufsieg überrascht. Die Skiffsegler Schneiter/Cujean sind erst gestern in den Wettkampf eingestiegen und das 470er Damenteam wird heute die erste Wettfahrt bestreiten. Bleibt zu hoffen, dass die Schweizer Erfolge in anderen Olympischen Sportarten für zusätzlichen Auftrieb sorgen.