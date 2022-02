Vereine Naturfreunde ernennen mehrere Ehrenmitglieder Die Naturfreunde Baar hielten ihre 70. Versammlung ab – und überraschten zwei Vorstandsmitglieder.

Kassierin Jolanda Kunz gratuliert Jubilarin Rosa Amstutz und den beiden Ehrenmitgliedern Präsidentin Marlies Meisinger und Aktuar Beat Arnold.

Unter Einhaltung der Coronamassnahmen fand im Januar 2022 im Restaurant Bären in Baar die 70. Generalversammlung der Naturfreunde Baar statt. Die letztjährige 69. Versammlung wurde schriftlich abgehalten. Noch nie in der Vereinsgeschichte war es vorgekommen, dass die Mitglieder nicht wie gewohnt abstimmen und teilnehmen konnten. Vor dem offiziellen Teil wurde ein feines Nachtessen serviert.

Zu diesem kleinen Jubiläum überbrachten von der Gemeinde Baar Gemeinderat Pirmin Andermatt sowie Urs Wüthrich, Präsident der NFS Naturfreunde Schweiz, die besten Grüsse. Beide schätzten das Gesellige und den speditiven Ablauf der Versammlung. Auch die Nachbarsektionen Zug, Küssnacht und Goldau konnte die Präsidentin begrüssen.

Zu diesem ungewöhnlichen Jahr 2021, das die Naturfreunde hinter sich lassen, hier ein kleiner Rückblick: Die ersten Wanderungen mit den Schneeschuhen musste der Verein leider absagen, nicht nur wegen der Verordnungen der Regierung, nein, das Wetter hat auch nicht mitgespielt. Dies war auch im Sommer ein Abwägen mit dem guten Wetter, aber einige Wanderungen konnten die Mitglieder trotzdem durchführen. Den Grill-Nachmittag im Juli wurde sichtlich genossen. Gemütliches Beisammensein wird einfach geschätzt. Dies erfreute besonders die älteren Mitglieder, einfach ein bisschen Normalität.

Das eigentliche Highlight in diesem Jahr war die Wanderwoche vom September im Bregenzerwald. Bei bestem Wetter konnten die Naturfreunde diese mit 30 Personen geniessen, und vor allem ohne Unfall, was die Hauptsache ist.

Am Herbsttreffen der Sektion Küssnacht auf der Alp Ruedisegg Seebodenalp nahmen trotz Hudelwetter einige Mitglieder der Sektion Baar teil. So wird die Geselligkeit auch unter den Sektionen gelebt. Auch der Christkindli-Märt Baar konnte dieses Jahr durchgeführt werden, wenn auch im Einbahnverkehr. Die Naturfreunde Baar verkaufen schon seit 30 Jahren Guetzli und Konfi an diesem Anlass, was von den langjährigen Kunden sehr geschätzt wird.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Die Präsidentin Marlies Meisinger konnte für 25 Jahre Mitgliedschaft Rosa Amstutz mit einer Silbernadel und buntem Blumenstrauss ehren. Auch konnten der Aktuar Beat Arnold und die Präsidentin Marlies Meisinger überrascht werden. Ohne ihr Wissen wurden beide zu Ehrenmitgliedern erkoren. Dies wurde mit grossem Applaus und Urkunde für ihre langjährige Vorstandstätigkeit als Aktuar, Tourenchefin und Präsidentin kundgetan. Ein interessantes Jahresprogramm 2022 konnte mit Hilfe von den Tourenleitern Doris Imhof und Andreas Meisinger zusammengestellt werden.

Gerne begrüssen die Naturfreunde Baar auch Familien und Gäste bei ihren jeweiligen Wanderungen. Das Jahresprogramm enthält leichte und anspruch- volle Touren. Unter www.naturfreunde-baar.ch ist das Programm aufgeschaltet. Die Naturfreunde freuen sich, neue Gesichter begrüssen zu dürfen.

Für die Naturfreunde Baar: Präsidentin Marlies Meisinger

