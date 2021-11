Vereine Zuger Schwingerveteranen treffen sich in Hünenberg zur Tagung Alle Mitglieder der Obmannschaft bleiben für zwei weitere Jahre in ihrem Amt.

Die Obmannschaft der Zuger Kantonalen Schwingerveteranen (vlnr): Hugo Keiser, Silvia Künzli, Markus Burch und Werner Betschart. Bild: PD

Am Samstag vor einer Woche begrüsste Obmann Markus Burch 60 Personen zur Versammlung der Zuger Kantonalen Schwingerveteranen im Restaurant Degen in Hünenberg. Diese Versammlung findet alle zwei Jahre statt. Nach der Begrüssung und Bestimmung der Stimmenzähler wurde das Protokoll von 2019 genehmigt und verdankt. Unter dem Traktandum vier wurden die Jahresberichte verlesen. Viele Veteranen waren im August 2019 am Eidgenössischen Schwingfest in Zug engagiert. Dieser Anlass bleibt allen in guter Erinnerung und ein weiterer positiver Aspekt ist, dass es einen schönen Betrag in die Vereinskasse gab.

Vereinskasse schliesst mit grossem Gewinn ab

Daher konnte die Kasse, geführt von Werner Betschart, mit einem grossen Gewinn abschliessen. Die meisten der nachfolgenden Anlässe mussten wegen der Pandemie leider verschoben oder abgesagt werden. Bei den Mutationen durften neun Neumitglieder aufgenommen werden und von sieben Veteranen musste man leider für immer Abschied nehmen. Unter dem Traktandum Wahlen, stellten sich alle Mitglieder der Obmannschaft für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Neuer Rechnungsrevisor ist Andreas Christen. Bei den Ehrungen wurden drei Mitglieder der Jahrgänge 1940/41 zu Ehrenveteranen ernannt. Ebenfalls ein Präsent erhielten die beiden ältesten Tagungsteilnehmer. Auch die Pressevertreterin und die Kameraden von der Obmannschaft wurden mit einem Präsent geehrt. Im Anschluss durften alle Teilnehmer ein feines Nachtessen geniessen und es gab dabei einige interessante Gespräche über früher und heute.

Für den Zuger Kantonalen Schwingerverband: Tamara Züger