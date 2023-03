Trotz Krieg: Acht VBZ-Trams sind von Dielsdorf auf dem Weg in die Ukraine

In der ukrainischen Stadt Vinnitsa werden bald in der Stadt Zürich ausrangierte Tram2000-Fahrzeuge verkehren: Der russische Angriffskrieg wirkt sich nicht mehr auf die Lieferung aus. Die ersten acht Tram2000-Fahrzeuge sind vom Zwischenlager auf dem Weg an die ukrainische Grenze.