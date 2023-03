Ausserschwyz Vierköpfige Familie umrundet die Welt im Segelboot Fünf Jahre lang segelte die Wollerauer Familie Rüegg um die Welt. Am Biblioweekend in Wollerau erzählte sie von ihren Abenteuern in der umgebauten «Mirabella».

So sah es im Innern des Bootes aus. Bild: zvg

Im Rahmen des Biblioweekends unter dem Motto «Segel setzen» erzählte die Familie Rüegg im Pfarreisaal in Wollerau von ihrem fünfjährigen Segeltrip. Für die Zuhörenden wurde die Reise noch lebendiger mit den ansprechenden Fotos und den Videos vom Leben als Familie auf dem Meer und im Boot.

André Rüegg wurde tatkräftig von seiner Partnerin Eva Maria Eugster und seinen Töchtern Jaël und Amina unterstützt. Vor allem Amina übernahm auch schon mal das Mikrofon von ihrem Vater.

Im Jahr 2014 kauften sich André und Eva Maria ein 15 Meter langes Segelboot. Da es ein gutes Segelboot war, jedoch kein Boot zum Wohnen, mussten sie es während der folgenden Jahre in vielen Stunden zu einem gemütlichen «Wohnhaus» umbauen.

2017 gaben sie vorübergehend ihr Leben in der Schweiz auf und reisten ans Mittelmeer. Sie wollten mit ihrem Segelboot Mirabella über die Weltmeere segeln. Mit dabei waren die zwei Töchter: die damals zweijährige Amina und die fünfjährige Jaël. Im ersten Jahr segelten sie – immer wieder gemeinsam mit anderen Booten, welche auch Kinder dabei hatten – in die Karibik, durchquerten den Panamakanal und den Pazifik bis nach Neuseeland, wo sie 2018 eine viermonatige Pause einlegten. Dort gingen die Kinder erstmals in eine öffentliche Schule. Zuvor hatten die Eltern sie selber auf dem Boot unterrichtet, was für die ganze Familie nicht immer einfach war.

Ein schwerer Abschied

2019 erreichten sie Australien, dann segelten sie nach Papua Neuguinea und weiter nach Thailand. 2020 wurden sie vor den Malediven von Corona überrascht und verbrachten anschliessend sechs Monate in La Réunion, weil alle anderen Länder ihre Grenzen geschlossen hatten für Reisende.

Schliesslich konnten sie 2021 weiterreisen via Südafrika über Brasilien zurück in die Karibik. Die nächste Saison führte die Seglerfamilie nach New York bis Neufundland. Die letzte Etappe wieder zurück in die Karibik segelte André alleine und im Jahr 2022 verkauften sie ihre «Mirabella» schweren Herzens und übergaben sie der neuen Besitzerfamilie, als sie zurück in Europa angekommen waren. Aus der geplanten dreijährigen Reise wurden fünf Jahre. (asz)