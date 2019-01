Rezept Bandnudeln mit Chicorée Zutaten für 4 Personen Susanne Balli

500 g breite Bandnudeln

600 g Chicorée, in feine

Streifen geschnitten

1/2 unbehandelte Zitrone, Schale in feine Zesten geschnitten, sowie 2 TL Saft

2 Knoblauchzehen, gepresst

1 EL Bratbutter

2 TL Puderzucker

Salz und Pfeffer aus der Mühle

150 g Sbrinz, gerieben

Zubereitung

Bandnudeln in einem grossen Topf Salzwasser al dente kochen. Bratbutter in Bratpfanne erhitzen. Puderzucker in der Butter kurz caramelisieren. Chicoréestreifen zusammen mit Zitronenschale, Zitronensaft und Knoblauch zufügen und darin kurz braten. Chicorée mit den Nudeln vermischen und mit Sbrinz servieren. (sb)