Am Samstagmorgen platzte der Traum der Schweizer Frauen-Nati von einem Einzug in den WM-Viertelfinal. Die Schweizerinnen verloren mit 1:5 deutlich gegen Spanien. Diese Klatsche sorgte auch für Ernüchterung bei den Fans, die sich am frühen Morgen beim Public Viewing in der Aeschbachhalle in Aarau eingefunden hatten.