Auf schneebedeckter Fahrbahn: Auto kommt von Strasse ab und landet in Bach

Am Samstagmorgen ist in Schwellbrunn (AR) ein 52-jähriger Autofahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend in einem Bach zum Stillstand. Der Lenker wurde leicht verletzt.