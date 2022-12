Japan, Südkorea, Palau rutschen ins neue Jahr

In Japan wird Neujahr seit 1873 nach dem gregorianischen Kalender gefeiert. Heisst: Erst seit dann beginnt das japanische Jahr am 1. Januar. Anders als das spezifische Datum beinhaltet das Fest rund um den Jahreswechsel aber schon lange viele Traditionen und Bräuche. Beispielsweise reisen sehr viele Japaner und Japanerinnen zu ihren Familien aufs Land, weswegen zu der Zeit oft Verkehrschaos herrscht. Auch ein Besuch in einem Schrein ist weit verbreitet. In Kamakura beispielsweise waschen die Leute ihr Geld mit dem Quellwassser des Schreins. Das soll ihnen mehr Geld fürs kommende Jahr und einen ökonomischen Aufstieg bringen. Neujahr ist in Japan einer der wichtigsten traditionellen Feiertage des ganzen Jahres. (mma)

Menschen waschen ihr Geld im Schrein mit Quellwasser. Archivbild: KIMIMASA MAYAMA/Keystone

Südkorea legt Neujahr nach dem chinesischen Mondkalender fest, also immer bei Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Dort steigen noch immer die richtig grossen Feierlichkeiten. Allerdings feiern seit der Einführung des Gregorianischen Kalenders im Jahr 1896 auch viele den 1. Januar als Neujahrstag. Dies unter anderem mit Sunrise Festivals. (mma)

Auch dieses Jahr ist das neue Jahr in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul traditionell mit 33 Glockenschlägen eingeläutet worden. Zehntausende Menschen versammelten sich Berichten südkoreanischer Sender zufolge im Zentrum der Millionen-Metropole, um in der Nacht zum Sonntag den Klang der über drei Meter hohen Bosingak-Glocke zu hören. Wegen der Corona-Pandemie war die Glockenschlag-Zeremonie in den vergangenen beiden Jahren nur im Fernsehen und in sozialen Medien zu erleben gewesen. Bei der rituellen Handlung wird eine grosse Bronzeglocke im Bosin-Pavillon (Bosingak) ab Mitternacht genau 33 Mal angeschlagen. Die Zahl 33 symbolisiert in Korea Glück.33 Glockenschläge in Seoul zum neuen Jahr (dpa)

Und auch der kleine pazifische Inselstaat Palau rutscht am 31. Dezember um 16 Uhr in ein neues Kalenderjahr.