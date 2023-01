Viele Einsätze für Feuerwehr zu Silvester in Polen und Tschechien

In der Silvesternacht haben die Feuerwehren in Polen alle Hände voll zu tun gehabt. Landesweit rückten sie zu rund 700 Einsätzen aus, um durch Feuerwerkskörper verursachte Brände zu löschen. Unter anderem standen Müllcontainer, Grasflächen und Garagen in Flammen. Hinzu kamen alltägliche Einsätze wie Wohnungsbrände, bei denen zwei Menschen starben. Auch Ärzte und Sanitäter waren im Dauereinsatz, um etwa Menschen zu behandeln, die betrunken gestürzt waren oder sich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern verletzt hatten. In Krakau (Krakow) wurden drei Touristen leicht verletzt, als die Pferde einer Kutsche wegen des Böllerlärms durchgingen.

Vergleichsweise ruhig verlief die Silvesternacht aus Sicht der Rettungskräfte in Tschechien, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. In Prag galt in weiten Teilen der Stadt ein Feuerwerksverbot, das aber nicht immer eingehalten wurde. Die Feuerwehr der Hauptstadt rückte zu 52 Bränden aus, rettete aber etwa auch Menschen, die auf einen Schornstein geklettert waren. Landesweit mussten mehr als ein Dutzend Menschen mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper ins Krankenhaus gebracht werden. In Tschechien war es seit Beginn der Messungen noch nie an einem Silvestertag so warm. In Dobrichovice bei Prag wurden 18,2 Grad Celsius gemessen und damit der bisherige Rekord aus dem Jahr 1935 gebrochen. (dpa)