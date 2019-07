Unglaubliches Unterwasservideo: Hier bittet ein Mantarochen einen Taucher um Hilfe

Die Mantarochen-Dame Freckles ist in Not: Sie hat sich Drähte eingefangen – direkt unter dem rechten Auge. Verzweifelt bittet sie Taucher, die oft mit Touristen herkommen, um Hilfe. Sehen Sie sich dies im Video an!