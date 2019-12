Quiz Wie gut haben Sie im 2019 aufgepasst? Gewinnen Sie im Quiz zum Jahresrückblick ein Wochenende im Hotel Rigi Kaltbad Bald wird das alte Jahr Vergangenheit sein. Mit diesen 25 Fragen können Sie 2019 nochmals Revue passieren lassen. Viel ist passiert in der Welt der Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft. Wer sich richtig erinnert, dem winkt ein schöner Preis.

Haben 2019 für leuchtende Momente gesorgt: Kometen, Nobelpreisträger, Stars und Sternchen. Getty

1. Wofür haben die Schweizer Forscher Queloz und Mayor dieses Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten?

Die Weiterentwicklung der Gen-Schere (DER)

Die erstmalige Entdeckung von Exoplaneten (DAS)

Die Entwicklung des Rasterelektronenmikroskops (DIE)

2. Wie heisst der Komet, der dieses Jahr in unser Sonnensystem eingedrungen ist und einen Schweif wie der Stern von Betlehem trägt?

Rosetta (T)

2l/Borisov (N)

Cheops (S)

3. Das Leben welches indigenen Volkes in Indonesien thematisiert der Dokfilm über Bruno Manser?

Das Leben der Papua (A)

Das Leben der Penan (E)

Das Leben der Palawan (T)

4. Wie heisst die neue Direktorin der Solothurner Filmtage?

Anja Hurni (M)

Anna Huber (E)

Anita Hugi (U)

5. Wie schaffte es die Crew um Martin Scorsese in dessen neuen Film «The Irishman» den 76-jährigen Robert de Niro als Auftragskiller in der Blüte seines Lebens darzustellen?

Mittels digitaler Verjüngungskur (E)

Mittels herausgeschnittenen Auftritten des jungen De Niro aus «Taxi Driver» (D)

Mit sehr viel Schminke (W)

6. Wo steht einer der weltweit ersten programmierbaren Quantencomputer?

Bei IBM in Rüschlikon. (IST)

An der ETH Lausanne. (HAT)

Bei Google in Zürich. (TUT)

7. Im Felslabor Mont Terri wird an der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid geforscht. Was könnte ein Risiko sein?

Gelangt es in die Atemluft, ist Kohlendioxid giftig für den Menschen. (K)

Kohlendioxid im Boden könnte Erdbeben auslösen. (N)

Das Kohlendioxid könnte das Grundwasser verunreinigen. (G)

8. 2019 war das grosse Da Vinci Jahr, 2020 feiern wir den 500. Geburtstag eines anderen grossen Universalkünstlers.

Raffael (U)

Michelangelo (I)

Albrecht Dürer (O)

9. Welcher Länderpavillon gewann an der Kunst-Biennale den Goldenen Löwen mit einer Oper über Strandferien?

Italien (N)

Litauen (R)

Zypern (L)

10. Es ist die bislang grösste Expedition in die Arktis: Forscher liessen ihr Schiff im Eis einfrieren und driften nun durch das Nordpolarmeer. Was untersuchen sie?

Eisbären (A)

Polarlichter (N)

Klimawandel (I)

11. Die Unabhängige Expertenkommission hat ihren Schlussbericht über die administrativen Versorgungen in der Schweiz veröffentlicht. Wie viele unschuldige Personen wurden zwischen 1930 und 1981 weggesperrt?

5000 - 10'000 (F)

20 000 – 40'000 (M)

Mindestens 100'000 (G)

12. In welches erfolgreiche Start-up investierten Schauspieler Leonardo DiCaprio und Microsoft-Gründer Bill Gates?

„beyond meat“ mit Veggie-Burgern (M)

„beyond drive“ mit selbstfahrenden Autos (N)

„beyond shape“ mit biegbaren Smartphones (R)

13. Er hätte dieses Jahr ein Jubiläum feiern können und plädierte in «Unser Schweizer Standpunkt» für den nationalen Zusammenhalt und die Neutralität.

Gottfried Keller (E)

Carl Spitteler (O)

Max Frisch (N)

14. Wer fragte in seinem posthum veröffentlichten Fragebogen: «Befremdet Sie eine kluge Lesbierin?»

Max Frisch (M)

Friedrich Dürrenmatt (H)

Günter Grass (C)

15. Aus welchem Land stammt die diesjährige Nobelpreisträgerin für Literatur?

Polen (E)

Ukraine (T)

Bulgarien (B)

16. Bald Jahr soll der zweiwöchige Vaterschafts-Urlaub eingeführt werden. Wer ist davon vorderhand noch ausgenommen?

Das Militär (N)

Bundesräte (U)

Lehrlinge (M)

17. Die Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg fand 1919 statt. Sie endete mit dem Friedensvertrag von

Olmütz (L)

Versailles (T)

Westfalen (E)

18. Die New York Times brachte am 7. November 1919 die Schlagzeile: „Lichter am Himmel alle schief“. Worum ging es im betreffenden Artikel?

Sir Arthur Eddington und seine Expedition hatten die von Einsteins Relativitätstheorie vorausgesagte Lichtablenkung während einer Sonnenfinsternis gemessen (Z)

Astronomen hatten herausgefunden, dass alle Horoskope auf falschen Voraussetzungen basierten (K)

Man hatte entdeckt, dass die Atmosphäre das Sternenlicht bricht (T)

19. Einer der bedeutendsten Rock-Schlagzeuger ist im Oktober gestorben. Wie heisst er?

Ginger Baker (U)

Keith Moon (V)

John Bonham (R)

20. Während der Oscar-Gala 2019 sorgten welche beiden Stars mit einem sehr intimen Duett für Gesprächsstoff?

Lady Gaga und Bradley Cooper (F)

Jennifer Lopez und Bradley Cooper (J)

Lady Gaga und Brad Pitt (O)

21. Wie heisst der am 6. Mai 2019 geborene Sohn von Prinz Harry und seine Frau Meghan mit vollem Namen?

Archie Harrison Mountbatten-Windsor (I)

Alexander Willhelm Mountbatten-Windsor (P)

Philipp Charles Mountbatten-Windsor (K)

22. Am 19. Februar stirbt der deutsche Designer Karl Lagerfeld mit 85 Jahren. Er war für seine markigen Zitate berühmt. Welches stammt nicht von ihm?

Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. (G)

Stil hat man oder nicht, die meisten haben ihn nicht, und viele glauben sie können ihn sich kaufen. (N)

Wer Jogginghosen trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren. (K)

23. Megan Rapinoe hat mit den Fussball-Frauenteam der USA den WM-Titel geholt. Mit was machte sie nach dem Titelgewinn in der ganzen Welt Schlagzeile?

Sie weigerte sich Donald Trump im Weissen Haus zu besuchen (D)

Sie bekannte sich öffentlich zu ihrer Homosexualität (A)

Sie gab ihren Rücktritt aus dem Profi-Fussball bekannt (K)

24. In welches Tier verwandelte Ian McEwan in seinem neuen Roman den britischen Premierminister?

Maus (Z)

Elefant (L)

Kakerlake (E)

25. Zwei der erfolgreichsten Schweizer Musiker haben sich zusammen getan und wollen als Büetzerbuebe im nächsten Jahr zweimal das Letzigrundstadion füllen. Wie heissen sie?

Susi und Strolch (G)

Tim und Struppi (T)

Gölä und Trauffer (N)