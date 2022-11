Tödlicher Unfall: Rentner überfährt Fussgänger (46) an der Bahnhofstrasse

Am Montagmittag ereignete sich im Zürcher Kreis 1 ein Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte in der Gerbergasse mit einem Passanten. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der Fussgänger noch an der Unfallstelle.