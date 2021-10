Egal, ob zu zweit oder zu dritt, mit dem Bachelor oder der Konkurrentin, im Wasser oder an Land: In der 3+-Sendung "Der Bachelor" wird jeweils geknutscht, was das Zeug hält. Und auch bitterlich geweint. Die besten Küsse und die grössten Enttäuschungen aus den vergangenen Staffeln - im Video. Die 10. Staffel mit Bachelor Erkan Akyol startet am Montag, 25. Oktober um 20.15 Uhr auf 3+.