«Es wird richtig dumm, wenn du dich ständig für den Geilsten hältst» – wenn Musiker Faber von seinem Kater eingeholt wird

Er hat die Zeit seines Lebens, singt Faber auf seinem neuen Album «I Fucking Love My Life». Doch die Kritik an seinen provokanten Songs prallt am Zürcher Musiker nicht mehr so leicht ab wie einst. Einen viel diskutierten Refrain bereut er ganz besonders.