Der Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden ist ausverkauft. Am Samstagvormittag reisen die 13’000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Shuttlebus von Frutigen zum Zielgelände in Adelboden. Auf dem ganzen Eventgelände gilt die 3G-Regelung. In den Zelten gilt die Masken- und 2G-Pflicht.