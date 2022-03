Imposantes Naturschauspiel: So «kalbt» ein Gletscher

Touristen wurden am Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien Zeugen eines imposanten Naturschauspiels. Die Gruppe befand sich auf einem Boot, als grosse Massen Eis von einer knapp 60 Meter hohen Klippe abbrachen und ins Wasser stürzten. Was dann passiert, nennt sich «kalben».