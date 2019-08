Badende Eidechsen begeistern das Netz

465'000 Aufrufe und 39'500 Likes - und das in nur etwas mehr als einer Woche. Die beiden Eidechsen der Japanerin Mikeneko-San faszinieren derzeit auf Instagram. Die beiden Weibchen baden in einem Pappbecher und entspannen in warmem Wasser.