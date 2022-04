Früher fand man es an beinahe jedem grösseren Bahnhof: Das Bahnhof-Buffet. Es war meist einer der wichtigsten Treffpunkte im Dorf. So war es auch am Bahnhof Arth-Goldau. Dort hat Silvia Steffen über Jahre hinweg das Feierabendbier serviert. Nun hat sie ihre Erinnerungen in einem Buch festgehalten.