Video Basejumper stürzt sich vom Berner Münster Ein Australier springt Ende August mit einem Fallschirm vom Berner Münster. Die Illegale Aktion ging glimpflich aus. Doch jetzt könnte dem 37-Jährigen eine Anzeige drohen.

An einem Morgen Ende August wagt der Australier den Fallschirmsprung vom Berner Denkmal. Den Rucksack mit dem Fallschirm hat er unter seinem Kapuzenpullover versteckt und so an den Angestellten des Berner Münsters vorbeigeschmuggelt. Der Sprung ging glimpflich aus, könnte aber rechtliche Konsequenzen haben. Es war etwa der fünfzigste illegale Sprung, den er in den vergangenen Monaten gewagt hat.