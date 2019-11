Video

Britische Backpackerin vermutlich bei Tinderdate ermordet

Grace Millane, eine 22-jährige Backpackerin aus England wurde in der Nacht auf den 2. Dezember 2018 in Neuseeland ermordet. Zuletzt wurde sie mit dem mutmasslichen Täter in diversen Bars und Restaurants gesehen. Der Gerichtsprozess ist noch im Gange.