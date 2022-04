Nach Schüssen in New Yorker U-Bahn: Mindestens 23 Verletzte – Täter auf der Flucht

Nach Schüssen in der New Yorker U-Bahn im Stadtteil Brooklyn wurden am Dienstag mindestens 23 Personen verletzt. Der Täter konnte flüchten und wird von einem Grossaufgebot der Polizei gesucht. Das Motiv für die Tat war zunächst noch völlig unklar. Als terroristischer Akt wird der Vorfall derzeit nicht untersucht.