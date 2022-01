Adele muss Konzerte in Las Vegas verschieben: «Die Hälfte meiner Crew ist krank»

Die britische Sängerin Adele hat einen Tag vor der geplanten Premiere ihre Konzertreihe in Las Vegas unter Tränen abgesagt. Mit einem emotionalen Video wandte sie sich am Donnerstag an ihre Fans. Lieferverzögerungen und die Corona-Pandemie hätten einen Auftritt unmöglich gemacht.