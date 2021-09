Corona GastroLuzern fürchtet sich vor Ausweitung der Zertifikatspflicht Vergangene Woche verzichtete der Bundesrat noch auf die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Nun könnte sie womöglich bereits am Mittwoch beschlossen werden. Dies verunsichert die Restaurants-Betreiber in der Zentralschweiz.

Viele Gastronomie-Betriebe dürften sich laut «PilatusToday» den kommenden Mittwoch wohl rot in der Agenda angestrichen haben. Dann steht die nächste Bundesratssitzung an, an welcher Gesundheitsminister Alain Berset die Zertifikatspflicht definitiv ausweiten will, wie die «SonntagsZeitung» erfahren hat.

Dies bereitet den Restaurant-Betreibern Sorgen. Eine Umfrage des Branchenverbands GastroSuisse hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Restaurants mit rund 30 Prozent weniger Umsatz rechnen, sollte die Zertifikatspflicht für Restaurants eingeführt werden.

Reserven aufgebraucht

«Für mich ist das die grösste Sorge nach dem verregneten Sommer. Da wir lange nur die Terrasse geöffnet haben durften, war der Umsatz natürlich noch lange nicht so gut wie letzten Sommer. Wir brauchen den Umsatz nach dem schlechten Frühling», sagt Ruedi Stöckli, Präsident von GastroLuzern.

Die finanzielle Lage habe sich über den Sommer für viele Restaurants verschlechtert, betont auch GastroSuisse. Die Reserven seien aufgebraucht. Für den Branchenverband ist daher klar: Sollte die Zertifikatspflicht eingeführt werden, müssten die Betriebe entsprechend entschädigt werden. (PilatusToday)