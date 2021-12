Seit heute gelten in der Schweiz die erneut verschärften Corona-Massnahmen. Unter anderem gilt an zahlreichen Orten jetzt die 2G-Plus-Regelung – so auch im Alpamare. Was für die Besucher ein leeres Badeparadies bedeutet, heisst für die Betreiber des Erlebnisbades merkliche Umsatzeinbussen.