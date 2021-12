Das Finale von «Der Bachelor» mit einer Überraschung, die keiner erwartet oder begrüsst hatte. 3+/gue

«Der Bachelor» «Wenn Erkan das will, habe ich gar keinen Bock mehr»: Ex-Kandidatin taucht vor dem Finale auf und mischt die Karten neu Ja, das Finale der Jubiläumsstaffel von «Der Bachelor» war sehr speziell. Mit ihrem unerwarteten Auftauchen verärgert die Spionin von Erkan und ehemalige Kandidatin Mariah die beiden Finalistinnen Lidja und Marina. Und Erkan lässt alles geschehen.

Eigentlich sollte der beste Freund von Erkan die beiden Finalistinnen Lidja und Marina ausfragen und ausquetschen. Doch die 9. Episode nimmt eine unerwartete Wende für alle: Plötzlich steht Ex-Kandidatin und ehemaliger Maulwurf Mariah vor dem Bachelor und sagt, sie habe Gefühle für ihn. Was darauf folgt ist ein Finale, das die Zuschauer und die Finalistinnen unzufrieden, verärgert und enttäuscht zurücklässt.

Und das ist in der neunten Folge passiert

Mariah taucht unerwartet auf. 3+

Sowohl Marina als auch Lidja konnten ihren Augen kaum glauben, als plötzlich Mariah vor ihnen stand. Die österreichische Schauspielerin war in der ersten Hälfte der Staffel eine Mitstreiterin, spionierte gleichzeitig aber für Erkan die Kandidatinnen aus. Als ihre Doppelrolle gelüftet wurde und sie wieder zuhause war, soll sie realisiert haben, dass sie doch etwas für den Bachelor empfindet. Diese Chance habe sie sich nicht entgehen lassen wollen, so Mariah im Finale. Darum sei sie zurückgekehrt.

Während der Bachelor in dieser neuen Situation ziemlich unbeholfen wirkt und die bisherigen Finalistinnen kaum verteidigt, haben diese Mühe, ihre Fassung wieder zu finden. Marina zieht sich in ihr Zimmer zurück während Lidja versucht herauszufinden, warum Mariah wieder aufgetaucht ist. Ihre Begründung will sie nicht glauben, stattdessen hofft Lidja, dass es sich um einen ausgeklügelten Test der Finalistinnen handelt. Alles hängt nun von Erkan ab.

Erkan ist sichtlich überfordert von der Situation. 3+

Dieser entscheidet sich jedoch, sich seinem «Gefühlschaos», wie er es in der Sendung nennt, hinzugeben, lädt den Neuankömmling auf ein Gespräch ein und küsst sie am Abend vor dem Finale. Offenbar beruhten die Gefühle von Mariah auf Gegenseitigkeit, wie die beiden herausfinden.

Die Finalistinnen fühlen sich verarscht

Das Frühstück am Morgen des Finale mir den drei Kandidatinnen wird hässlich. Während Lidja generell etwas zurückhaltender ist und daran glaubt, dass diejenige gewinnt, die das Herz von Erkan erobern konnte, sitzt Marina nicht auf ihr Maul. «Das ist die grösste Verarschung, die ich je erlebt habe», sagt sie zu Mariah. «Du kommst genau am letzten Tag vor dem Finale hierher und sagst, du hast Gefühle. Du hattest aber genug Zeit, dich bei ihm zu melden.»

Das Frühstück schmeckte für alle Beteiligten etwas bitter. 3+

Mariah entschuldigt sich für die Situation und versucht sich zu verteidigen. «Ich habe mir die Entscheidung sehr lange überlegt und darüber nachgedacht, wie unfair das für euch ist. Ich habe einen Kampf mit mir selber geführt.» Aber ihr Interesse für Erkan sei nicht gespielt gewesen. Darum sei sie zurückgekehrt.

Die letzte Rose

Nach seinem Gefühlschaos scheint Erkan, eine klare Entscheidung gefällt zu haben: Eine Entscheidung für Mariah und gegen die beiden Finalistinnen Lidja und Marina. Beide müssen ohne die letzte Rose zurück in die Schweiz fliegen. «Natürlich ist mein Herz gebrochen, wenn ich am Tag vorher noch sage, dass ich mich verliebt habe», sagt Lidja unter Tränen. Marina wirkt gefasster. «Bonne chance», wünscht sie dem Gewinnerpäärchen noch zynisch am Ende der Sendung.