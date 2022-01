Amoklauf an Universität Heidelberg: Mehrere Verletzte – ein Todesopfer

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat ein Amokläufer mehrere Menschen angeschossen und verletzt. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet. Dabei wurden mehrere Personen verletzt und ein Opfer erlag noch am Montag seinen Verletzungen. Der Täter soll sich selbst erschossen haben.