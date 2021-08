41-Jähriger bei Explosion in Wohnung schwer verletzt

In Dietikon ist es heute Mittag zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei wurde ein Mann, der sich in der betroffenen Wohnung befand, schwer verletzt. Eine 71-jährige Passantin zog sich durch herabfallende Glassplitter leichte Verletzungen zu.