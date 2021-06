Einzigartig

Nacktmulle sind mehr als ihr Aussehen: Wie der Nager viele andere Tiere in den Schatten stellt

Seit gut einem Jahr ist er im Zoo Zürich zu sehen und seither wird vor allem über sein Aussehen geredet – doch der Nacktmull ist so viel mehr. In diesem Video erzählt er gleich selber, was seine Spezies ausmacht, wie seine Kolonien aufgebaut sind und wozu sein Röhrensystem dient.