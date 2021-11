SP-Legende Peter Bodenmann Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann lobt Österreich für Impfpflicht und sagt: «Die Schweiz wird nicht darum herumkommen»

Der frühere SP-Präsident Peter Bodenmann sagt, die Stimmung kippe in Richtung Impfpflicht. Er habe aber eine bessere Alternative: ein Bonus von 300 Franken für den Piks. In seinem Hotelbetrieb in Brig sei die Impfquote auf 80 Prozent gestiegen.