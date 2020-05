Die Schweiz hat sich mit Deutschland, Österreich und Frankreich auf eine Grenzöffnung per 15. Juni verständigt. Bestimmte Personengruppen sollen aber bereits früher ein- und ausreisen dürfen. Was Sie über die neuen Lockerungen wissen müssen, erklärte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch an einer Medienkonferenz.