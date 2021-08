Seit über einer Woche wird Griechenland von einer historischen Hitzewelle überrollt. Landesweit kämpfte die Feuerwehr gegen 40 grosse Brände. Am Dienstag geriet ein Feuer in den nördlichen Vororten Athens ausser Kontrolle. Tausende Menschen mussten evakuiert werden und Zuflucht in anderen Stadtteilen der griechischen Hauptstadt suchen.