Am frühen Dienstagmorgen gab es im Dorf Sattel (SZ) ein Grossaufgebot. Mehrere Blaulicht-Fahrzeuge seien zu einem Einfamilienhaus ausgerückt. Auch die Rega war im Einsatz. Man stand in Kontakt zu einer Person in dem Gebäude, wo sich ein gewalttätiger Zwischenfall ereignet haben muss.