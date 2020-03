Der Bundesrat hat in Folge der Corona-Pandemie die nationale Notlage erklärt: Seit Mitternacht steht die Schweiz praktisch still. Welche Auswirkungen hat der Ausnahmezustand auf kleine Firmen und Gastro-Betriebe? Was sind die Folgen für die Politik? Sehen Sie ab 12 Uhr die Sondersendung zum Thema.