Der Ferienbeginn in einigen Kantonen sorgte auch am Samstag für grosse Verkehrseinschränkungen vor dem Gotthard. So stauten sich die Autos am Samstagmittag auf der A2 auf rund 14 Kilometern Länge. Bereits am Freitagabend wuchs die Blechlawine zeitweise auf zehn Kilometer an.