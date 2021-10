Hochschule Luzern Musik Hier tagt jetzt der Bundesrat – begleitet von einem massiven Sicherheitsaufgebot

Der Bundesrat fällt seine Entscheide heute nicht in Bern, sondern in Kriens. Dort und in der Stadt Luzern ist die Polizeipräsenz derzeit enorm. Guy Parmelin findet's trotzdem «rüüdig schön».