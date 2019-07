Video

Klimademo gegen Banken: Demonstranten blockieren Hauptsitze von UBS und CS

Für den sofortigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas: In Zürich und Basel haben Protestierende die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich gemäss dem Online-Portal Watson rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz.