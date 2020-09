Die Berner Stadtregierung hat den Aktivisten ein Ultimatum gestellt. Bis Dienstagmittag müssen sie den Bundesplatz verlassen und auf den 200 Meter entfernten Waisenhausplatz ziehen. Das komme nicht in Frage, sagte Lea Breu, Mediensprecherin Rise up for Change, am Dienstagmorgen. Notfalls müsse man sie verhaften.