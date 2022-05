Explosion in Luxushotel in Havanna: Mindestens 22 Tote und Dutzende Verletzte

Am Freitag ist es in der kubanischen Hauptstadt Havanna zu einer Explosion in einem Luxushotel gekommen. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben, 64 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Laut Medienberichten soll ein Gastank explodiert sein.