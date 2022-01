Der Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter hat mit seinem Team im Januar einen Tiger auf die Eigernordwand projiziert. Er will damit Asien zum Neuen Jahr gratulieren, wo am 1. Februar 2022 das Jahr des Tigers beginnt. Zugleich will er damit alle Sportlerinnen und Sportler an den kommenden Olympischen Winterspielen in Peking motivieren. Die Projektion ist 5.3 km lang und über 2 km hoch.