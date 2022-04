Eine verbrannte Lasagne brachte sie zusammen: So leben Marco Fritsche und sein Partner im Appenzell

Der Kuppler Marco Fritsche aus der Kultsendung «Bauer, ledig, sucht…» hat in August Wick seine grosse Liebe gefunden. Letzten Sommer ist der Bauernsohn in Marcos nostalgisches Appenzellerhaus eingezogen. Wie sie eine verbrannte Lasagne zusammengebracht hat, erzählen sie Moderatorin Patricia Boser in Lifestyle.